Es war nicht die WM der Deutschen . Seit dem bitteren Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hagelt es Kritik von allen Seiten, vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt gar nicht gut weg, seine Tage als Teamchef dürften bald gezählt sein. Jetzt dringen auch immer mehr Details an die Öffentlichkeit, die während der WM so nicht geplant waren. So gab es laut Bild im Teamquartier in Winston-Salem Kakerlaken-Alarm . Die Kammerjäger mussten gleich mehrmals anrücken - sicher nicht die beste Vorbereitung auf die Spiele.

So überraschend kommt das jedoch gar nicht. In North Carolina hat es um diese Jahreszeit rund 35 Grad, dazu eine hohe Luftfeuchtigkeit. Kakerlaken fühlen sich wohl in diesem Klima, kommen vor allem dann raus, wenn es geregnet hat. In den rund vier Wochen, in denen die DFB-Elf in Winston-Salem war, hat es immer wieder geregnet, teilweise auch stark.

Fällt das Kakerlaken-Problem also auch dem Bundestrainer auf den Kopf? Es war das Wunschquartier von Nagelsmann, andere Leute im DFB sollen sich für ein Basecamp in Florida ausgesprochen haben. Das Quartier in Winston-Salem war nicht auf der offiziellen FIFA-Liste, Nagelsmann wollte es wegen der guten Infrastruktur in die Örtlichkeiten.