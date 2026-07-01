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USA gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel
Die USA geht als klarer Favorit in das Sechzehntelfinale mit Bosnien-Herzegowina (2 Uhr/live ORF). Die kleine Balkan-Nation will unterdessen Geschichte schreiben.
Christian Pulisic ist fit und die USA werden gegen Bosnien-Herzegowina (2 Uhr/live ORF) mit der Wunsch-Startelf auflaufen können. Das Team von Mauricio Pochettino hat durch die bisherigen WM-Spiele enormes Selbstvertrauen aufgebaut und geht als klarer Favorit in das Duell. Die USA sind davon überzeugt, dass sie bei dieser Heim-WM wirklich großes Schaffen können.
Mit dem erstmaligen Einzug in die K.-o.-Phase hat Bosnien-Herzegowina bereits alle Erwartungen übertroffen. Jetzt will die kleine Balkan-Nation, die erst seit 1996 FIFA-Mitglied und zum zweiten Mal bei einer WM dabei ist, erneut nationale Fußball-Geschichte schreiben.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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