USA gegen Bosnien-Herzegowina live: So steht es beim WM-Spiel

Christian Pulisic ist fit und die USA werden gegen Bosnien-Herzegowina (2 Uhr/live ORF) mit der Wunsch-Startelf auflaufen können. Das Team von Mauricio Pochettino hat durch die bisherigen WM-Spiele enormes Selbstvertrauen aufgebaut und geht als klarer Favorit in das Duell. Die USA sind davon überzeugt, dass sie bei dieser Heim-WM wirklich großes Schaffen können.

Mit dem erstmaligen Einzug in die K.-o.-Phase hat Bosnien-Herzegowina bereits alle Erwartungen übertroffen. Jetzt will die kleine Balkan-Nation, die erst seit 1996 FIFA-Mitglied und zum zweiten Mal bei einer WM dabei ist, erneut nationale Fußball-Geschichte schreiben.

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