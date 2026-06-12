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USA gegen Paraguay live: So steht es beim WM-Spiel
Mit den USA startet um 3 Uhr (live ORF) auch der letzte Gastgeber in die Fußball-WM 2026. Gegner ist Paraguay. Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Nach Mexiko und Kanada startet mit der USA auch das letzte Gastgeberland in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Um 3 Uhr (live ORF) starten die Vereinigten Staaten gegen Paraguay in die Gruppe D.
Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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