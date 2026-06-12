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Fußball-WM 2026

USA gegen Paraguay live: So steht es beim WM-Spiel

Mit den USA startet um 3 Uhr (live ORF) auch der letzte Gastgeber in die Fußball-WM 2026. Gegner ist Paraguay. Verfolgen Sie hier das Spiel live.
13.06.2026, 01:00

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Soccer: Concacaf Nations League Semifinal-Panama at USA

Nach Mexiko und Kanada startet mit der USA auch das letzte Gastgeberland in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Um 3 Uhr (live ORF) starten die Vereinigten Staaten gegen Paraguay in die Gruppe D.

Wer den Soccer in den USA wirklich revolutioniert hat

Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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