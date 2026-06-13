Promi-Auflauf: Diese Stars waren beim ersten US-Spiel im Stadion

Hollywood-Flair bei der Fußball-WM! Und das nicht etwa, weil Gastgeber USA beim Auftakt gegen Paraguay (4:1) Hollywood spielte. Auch das SoFi-Stadium steht in einem anderen Stadtteil von Los Angeles - Inglewood ist etwas südlich von Hollywood. Dafür gaben sich auf der Tribüne zahlreiche Stars die Ehre, auch viele Schauspieler ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

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Einer der größten Leinwand-Stars ist "Mission: Impossible"-Hauptdarsteller Tom Cruise. Er verfolgte die Partie auf der Tribüne neben Ex-Fußball-Star David Beckham. Der Engländer, der in den USA als Boss von Inter Miami für Furore sorgt, war mit seiner Frau da, Spice-Girl Victoria Beckham.

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Auch Leonardo Di Caprio war da und outete sich als Fußball-Fan - auch wenn er eine Baseball-Kappe der New York Yankees trug. Sein Schauspiel-Kollege Owen Wilson amüsierte sich neben Sofia Vergara. Auch Jamie Foxx und Halle Berry waren da.

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Zwar kein Schauspieler, aber ebenfalls ein ziemlich prominenter Gast war Microsoft-Gründer Bill Gates. US-Popstar Katy Perry performte zunächst in der Eröffnungsshow, auf der Tribüne gab es dann einen Kuss für ihren Liebsten. Auch den kennt man: Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Mario Anzuoni US-Außenminister Marco Rubio mit FIFA-Boss Gianni Infantino