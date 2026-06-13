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Fußball

Promi-Auflauf: Diese Stars waren beim ersten US-Spiel im Stadion

Beim ersten WM-Match von Gastgeber USA gaben sich zahlreiche Stars auf der Tribüne die Ehre.
Peter Gutmayer
13.06.2026, 11:21

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Katy Perry

Hollywood-Flair bei der Fußball-WM! Und das nicht etwa, weil Gastgeber USA beim Auftakt gegen Paraguay (4:1) Hollywood spielte. Auch das SoFi-Stadium steht in einem anderen Stadtteil von Los Angeles - Inglewood ist etwas südlich von Hollywood. Dafür gaben sich auf der Tribüne zahlreiche Stars die Ehre, auch viele Schauspieler ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

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Tom Cruise und David Beckham

Tom Cruise und David Beckham

Einer der größten Leinwand-Stars ist "Mission: Impossible"-Hauptdarsteller Tom Cruise. Er verfolgte die Partie auf der Tribüne neben Ex-Fußball-Star David Beckham. Der Engländer, der in den USA als Boss von Inter Miami für Furore sorgt, war mit seiner Frau da, Spice-Girl Victoria Beckham.

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Owen Wilson mit Sofia Vergara

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Auch Leonardo Di Caprio war da und outete sich als Fußball-Fan - auch wenn er eine Baseball-Kappe der New York Yankees trug. Sein Schauspiel-Kollege Owen Wilson amüsierte sich neben Sofia Vergara. Auch Jamie Foxx und Halle Berry waren da.

Bill Gates

Bill Gates

Zwar kein Schauspieler, aber ebenfalls ein ziemlich prominenter Gast war Microsoft-Gründer Bill Gates. US-Popstar Katy Perry performte zunächst in der Eröffnungsshow, auf der Tribüne gab es dann einen Kuss für ihren Liebsten. Auch den kennt man: Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau.

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