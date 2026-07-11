Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

DFB-Delegation reiste nach New York, um Details mit Klopp zu klären

Der 59-Jährige Jürgen Klopp will auch Ex-Salzburg-Coach Lijnders mit ins Team bringen, sollte er Bundestrainer werden.
11.07.2026, 14:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia

Die Zukunft des deutschen Fußballs dürfte in Amerika entschieden werden. Weil Wunschkandidat Jürgen Klopp – als Experte für MagentaTV – in den USA weilt, könnten die Eckpunkte eines möglichen Bundestrainer-Vertrags auf amerikanischem Boden fixiert werden.

Ende der Woche reisten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizechef Hans-Joachim Watzke nach New York, um dort mit dem „Head of Global Soccer“ von Red Bull ein persönliches Gespräch zu führen. Laut Bild Zeitung, die vor dem Hotel am Flughafen gewartet haben will, soll das Treffen mehr als vier Stunden gedauert haben. Dabei sei auch Marc Kosicke gewesen, der Berater von Klopp.

Jürgen Klopp als Bundestrainer: „Ich bin aufgetankt, ich bin bereit.“

Mehr Geld als Nagelsmann

Grob soll demnach bereits davor geklärt worden sein, unter welchen Bedingungen sich Klopp vorstellen könnte, Bundestrainer zu werden. 

Der 59-jährige Jürgen Klopp soll demnach einen Vertrag bis nach der WM 2030 unterschreiben und „minimal mehr“ als Vorgänger Julian Nagelsmann verdienen, der laut Bild auf rund sieben Millionen Euro Gehalt im Jahr kam. Als Co-Trainer sind seine früheren Assistenten in Dortmund und Liverpool im Gespräch: Peter Krawietz, aktuell mit Klopp bei Red Bull, und Ex-Salzburg-Coach Pepijn Lijnders.

FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-LIVERPOOL

Pep Lijnders war Co-Trainer von Klopp beim FC Liverpool

Klopp über Ende bei Red Bull: „Gedenke nicht, in Sack zu hauen“

Der Vertrag von Klopp bei Red Bull läuft bis 2029. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird laut Medienberichten in den kommenden Tagen zu Verhandlungen in New York erwartet.

Es wird darüber gemutmaßt, dass Klopp den Job bei Red Bull aufgibt, aber Markenbotschafter bleibt - trotz Engagements als Bundestrainer.

Fußball-WM Jürgen Klopp
kurier.at, kks  | 

Kommentare