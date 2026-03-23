Klopp über Ende bei Red Bull: "Gedenke nicht, in Sack zu hauen"

Jürgen Klopp hat mit Spekulationen über ein vorzeitiges Ende als Fußball-Chef von Red Bull und eine schnelle Rückkehr als Trainer aufgeräumt. Berichte, wonach der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer Red Bull schon im Sommer verlassen könnte, dementierte Klopp bei der Vorstellung als Telekom-Experte für die Weltmeisterschaft. Er betonte, dass Leute, die das behaupten, keine Ahnung von Fußball hätten. "Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen", stellte der 58-Jährige klar.

Klopp-Rückkehr als Trainer? "Wer weiß, was noch kommt"

Klopp ist beim Unternehmen aus Fuschl mit mehreren Vereinen weltweit - darunter Salzburg und RB Leipzig - seit Jänner 2025 Head of Global Soccer. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Er verwies am Montag auf Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der zu den Gerüchten mitgeteilt hatte: "Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp."