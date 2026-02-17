Paukenschlag: Bundesliga-Leader Salzburg stellt Trainer frei

Das magere 1:1 gegen Nachzügler gegen den GAK war dann doch eine Enttäuschung zu viel: Red Bull Salzburg zieht die Reißleine und trennt sich von Trainer Thomas Letsch. Der Deutsche hatte das Traineramt bei den Roten Bullen mit Jahresanfang 2025 übernommen und die Mannschaft bei insgesamt 56 Matches (Punkteschnitt von 1,55 pro Spiel) betreut. Nach dem 1:1 beim GAK am vergangenen Sonntag geht seine Zeit in Salzburg nunmehr zu Ende.

Auch Co-Trainer Kai Hesse wird künftig nicht mehr für den FC Red Bull Salzburg tätig sein.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „In den ersten sechs Wochen meiner Tätigkeit habe ich mir einen umfassenden Überblick über die sportlichen Leistungen sowie die Entwicklungen der vergangenen zwölf Monate verschafft. Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass für den FC Red Bull Salzburg neue Impulse erforderlich sind. Wir danken Thomas Letsch für seine engagierte Arbeit und seinen Einsatz für unseren Klub und wünschen ihm alles Gute! Momentan bereiten wir die Nachfolgelösung vor und werden diese wohl auch zeitnah verkünden.“