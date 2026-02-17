Wie die Wiener Austria zu retten ist? Mit einem kompletten Neustart

Für die Medien ist die Wiener Austria ein Biotop, sie liefert Nahrung im Stile einer Lebensmittelkette. Vielleicht hat man damals etwas falsch verstanden und deshalb den ehemaligen REWE-Boss Frank Hensel zum Präsidenten gemacht.

Seit fast drei Jahren sorgt die Austria abseits des Fußballplatzes für negative Schlagzeilen. Lagerbildung, Eitelkeiten, eigene Interessen, gegenseitige Unterstellungen und Machtrausch sind die Gründe, dass man Jahr für Jahr dasselbe über die Austria berichten kann, dabei nur die Namen ab und zu austauschen muss. Nun aber geht es über persönliche Anfeindungen hinaus bis hin ins Reich der Justiz. Plötzlich muss ermittelt und untersucht werden, gibt es Anzeigen und eidesstattliche Erklärungen.