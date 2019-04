Happel-Stadion oder Klagenfurt: Cup-Finale wird doch verlegt

Das Finale des ÖFB-Cups wird doch nicht in der Generali Arena, der Heimspielstätte der Wiener Austria, stattfinden. Das gab der ÖFB am Montagnachmittag in einer Presseaussendung bekannt. Eine Entscheidung über den neuen Standort soll zeitnah erfolgen. In Frage kommen das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt und das Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Die Entscheidung war am Montagvormittag nach einer Besprechung zwischen den Vertretern der Polizei, des FK Austria Wien und des ÖFB gefallen. "Im Rahmen dieses Gesprächs wurde seitens der Polizei in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass aufgrund der aktuellen Lagebeurteilung - die explizit für das Finale zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Rapid gilt - sowie der Ereignisse seit dem Wiener Derby im Dezember 2018 die Sicherheit am Standort Viola Park nicht – jedenfalls nicht mit einem in irgendeiner Weise vertretbaren Aufwand - gewährleistet werden kann", heißt es in der Aussendung.