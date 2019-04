Protest gegen Cup-Finale: Austria-Fans versperren Stadion

Die Wiener Austria lädt Sturm Graz morgen (14.30 Uhr) zum sportlichen Spitzentanz. Beide kriselnden Großklubs haben drei Punkte dringend nötig. Trotz all der Brisanz dreht sich rund um die Generali Arena aber alles um das Cupfinale zwischen Salzburg und Rapid, das in Favoriten am 1. Mai ausgetragen wird.

Austria-Fans haben heute ihren Unmut an einigen Stadion-Toren plakatiert, die Eingänge wurden mit Schlössern versperrt als Zeichen, dass die Arena auch am Tag der Arbeit zu bleiben soll. " Cupfinale 2019 – Die Tür bleibt zu! Unbefugte Vereine haben in unserem Stadion nix verloren!", war da zu lesen. Die violetten Poeten reimten zudem geistreich: "Ob Bullen oder grüne Parasiten – kein Finale in Wien-Favoriten". Rund um das morgige Spiel ist mit weiteren Protesten zu rechnen.