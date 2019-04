Das Cup-Finale in der Generali Arena: Ein gewagtes Spiel

Mittels einer Abschlagszahlung an die Austria, so war spekuliert worden, könne der ÖFB aus der Vereinbarung aussteigen und sich das Geld durch Mehreinnahmen in einem größeren Stadion quasi zurückholen. Im Happel-Stadion finden 48.500 Fans und in Klagenfurt knapp 30.000 Platz, in Favoriten aber „nur“ 17.500. Für einige Stunden sah es so aus, als würde sich ein Fenster öffnen, das eine Verlegung in den Prater oder nach Klagenfurt in Aussicht stellte.