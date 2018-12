Bitteres Nachspiel beim Wiener Derby

Dass Hunderte Personen – darunter auch viele Frauen und medikamentenbedürftige Menschen – stundenlang bei zwei Grad Celsius ausharren mussten, löste großen Ärger aus. „Seit bald fünf Stunden in der Kälte haben die Menschen keine Chance etwas zu trinken oder auf die Toilette zu gehen“, schrieb die Rechtshilfe Rapid und kündigte an, mit Anwälten gegen die Polizei vorgehen zu wollen. Von einer von Anfang an geplanten Polizeiaktion soll sogar die Rede sein.

Anlass für die Überprüfung der Fans war der gefährliche Zwischenfall bei der Südost-Tangente, versichert die Polizei. „Gewalt hat auch beim Fußball nichts verloren. Die Wiener Polizei ist dieser entschieden entgegengetreten“, sagt Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, der sich jetzt Stadionverbote für alle gewaltbereiten Anhänger erhofft.

Sichergestellt wurden zahlreiche Wurfgeschoße und eine erhebliche Menge pyrotechnischer Gegenstände – darunter eine Rauchgranate polnischen Fabrikats, die prinzipiell für militärische Zwecke verwendet wird. „In Österreich ist sie als Sprengmittel klassifiziert“, sagt Polizeisprecher Harald Sörös. Laut Auskunft der Wiener Rettung mussten drei Personen mit leichten Verletzungen im Spital behandelt werden.