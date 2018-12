Wie es zur Eskalation zwischen Polizei und Rapid-Fans kam

Die Polizei hielt sich beim Europa-League-Spiel zurück und lobte via Twitter das gute Auskommen mit den knapp 10.000 Rangers-Fans, die nach Wien gereist waren.

Im Stadion gab es am 13. 12. eine große Choreografie mit den Buchstaben 1312. Gemeint war allerdings nicht das Datum für einen historischen Aufstieg, wie die UEFA auf Twitter lobend erwähnte. Sondern das – mittlerweile per Gerichtsurteil als nicht beleidigend eingestufte – Kürzel ACAB (1., 3., 1. und 2. Buchstabe im Alphabet) – "All cops are bastards".