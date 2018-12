Watsche im Derby: Demütigung für Rapid

Für Aufregungen sorgten gestern auch die Fans von Rapid. Wer denn nun auf dem Marsch ins Stadion böse war, da gehen die Meinungen von Fans und Polizei auseinander. Die Fans hätten Gegenstände auf die Südost-Tangente geworfen, hieß es. Stimmt nicht, war die Antwort, wir wurden an einer gefährlichen Stelle festgesetzt.

Am Donnerstag hatten die Fans das Spiel mit der Exekutive begonnen. „1312“ erschien bei einer Choreografie. Das war nicht das Datum, sondern verwies auf das Alphabet. „A.C.A.B“ – so war es auch auf einem Transparent zu lesen. Das heißt „All Cops are Bastards“. Und wer will sich schon Bastard nennen lassen, auch wenn es mittlerweile Gerichtsurteile gibt, die besagen, dass die keine Ehrenbeleidigung sei. Gestern jedenfalls gewann die Polizei das Spiel. Die Fans durften nicht ins Stadion. Und mussten sich die Demütigung nicht anschauen.