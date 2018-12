UEFA-Account lobt Anti-Polizei-Choreo der Rapid-Fans

"Einmal mehr großes Kino der Rapid-Fans", gefolgt von einigen sehr positiven Emojis - so reagierte der offizielle deutschsprachige UEFA-Account auf Twitter auf eine Choreographie der Anhänger vor dem Europa-League-Spiel zwischen Rapid Wien und den Glasgow Rangers in Hütteldorf. Das Problem dabei: Die Choreographie zeigte einen Anti-Polizei-Code.

In großen, grünen Zahlen prangte quer über den Sektor "1312" - ein Code für die Abkürzung ACAB, die für die Beschimpfung "All Cops Are Bastards" steht.