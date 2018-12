Rapid und Salzburg: Die möglichen Europa-League-Gegner

Kein Thema sind für die beiden österreichischen Vereine ihre jeweiligen Gruppengegner Celtic Glasgow und Villarreal. Und auch ein Österreicher-Duell wird es nicht geben, Vereine aus dem gleichen Land können in der Runde der besten 32 nicht aufeinander treffen. Gespielt wird Mite Februar, das Achtelfinale folgt am 7. und 14. März, das Viertelfinale am 11. und 18. April, das Halbfinale am 2. und 9. Mai. Der Sieger wird am 29. Mai in Baku gekürt.