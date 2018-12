Grün-weißer Jubel nach dem Millionen-Tor

Nach dem 1:0 gegen Schottlands Rekordmeister stehen die Hütteldorfer als Gruppenzweiter hinter Villarreal in der Runde der letzten 32. Am Montag folgt die Auslosung. „Ich wünsche mir Chelsea. Gegen Mateo Kovacic zu spielen, wäre für mich großartig“, erklärt der Matchwinner, für den der Tag enttäuschend begonnen hatte. „Als ich erfahren habe, dass ich nur Ersatz bin, musste ich aufgebaut werden.“ Das gelang Rapid-Pfarrer Christoph Pelczar in einem Gespräch mit dem tiefgläubigen Ljubicic offensichtlich perfekt: „Christoph ist wie ein Mentaltrainer für mich.“

Dabei befolgte der U-21-Teamspieler auf dem Feld gar nicht alle Vorgaben. „Der Trainer hat gesagt, ich soll im Zentrum zumachen und bitte nicht zu oft nach vorne mitgehen“, erzählte er. „Das hat eine Geldstrafe zur Folge!“, scherzte Didi Kühbauer. „Ich hab’ nicht mit einem Tor von Dejan gerechnet. Aber so stark wie er das gemacht hat, ist ein Stürmer an ihm verloren gegangen. Oder es ist passiert.“