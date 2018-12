Rapid feiert den EL-Aufstieg: „Geil für den ganzen Verein“

Tormann Richard Strebinger dankte beim Lattenkopfball von Goldson höheren Mächten: „Da hat jemand auf uns herunter geschaut.“ Kalt wurde ihm nie: „Im Stadion war so viel Adrenalin, dass es sicher um zehn Grad wärmer wirkte. Unsere Leistungen in der Europa League waren sehr gut. Jetzt schauen wir, dass wir auch das Derby am Sonntag gewinnen, und dann sieht es auch in der Liga wieder besser aus.“

Trainer Didi Kühbauer freute sich, dass seine Spieler mittlerweile mehr aus sich herausholen können als noch bei der 1:3-Niederlage bei seinem Debüt in Glasgow. „Wir konnten nicht viel trainieren, und es gibt keinen Zaubertrank. Aber sie wissen jetzt, dass sie hundert Prozent geben müssen. Das ist eine Frage der Mentalität. Und die hat sich mit Sicherheit schon verbessert.“