Kritik an Rapid-Fans aus eigenen Reihen: "Da darf man sich nicht wundern"

Bereits als Risiko-Fans bekannte Männer warfen laut Polizei pyrotechnische Gegenstände, Getränkedosen und Schnee auf die meistbefahrene Autobahn Österreichs, die praktisch unmittelbar an der Arena vorbeiführt. "Das sind Trotteln", meinte Präsident Krammer. Dieser Meinung ist auch Rapid-Fan und Strafverteidiger Werner Tomanek. "Die Polizei ist für die Sicherheit verantwortlich und wenn etwas passiert, ist es ihre Schuld. Wenn man bei jedem Match 'All Cops are Bastards' schreit, dann darf man sich nicht wundern, wenn man eingekesselt wird. Die Dauer des ganzen ist vermutlich so lange, weil das eben seine Zeit braucht, um 1300 Leute zu kontrollieren."

Polizei-Videos sollen veröffentlicht werden

Die Wiener Polizei äußerte sich noch in der Nacht zu den Vorfällen. Derzeit werde der Einsatz evaluiert, im Laufe des Tages soll es neue Informationen geben. Man wolle unteranderem Bildmaterial und Videos veröffentlichen, die den Einsatz zeigen sollen. "Um den Einsatz für die Öffentlichkeit nachvollziehbarer zu machen und um die derzeit zahlreich kursierenden Fehlinformationen und Anschuldigungen zu berichtigen, werden wir Auszüge aus dem Einsatzverlauf sowie Teile der polizeilichen Bild- und Videodokumentation veröffentlichen", hieß es in einer Presseaussendung am Montag.