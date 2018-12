Nach Derby-Debakel: "Wird Tage dauern, das zu verarbeiten"

Dafür muss ein kleines Wunder her. "Es ist so, dass im Fußball manchmal die verrücktesten Dinge passieren, wir werden sicher nie aufgeben, auch wenn es jetzt ganz hart ist und enorm schmerzt", verlautete Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek. Alle Beteiligten wirkten geschockt. "Es wird Tage dauern, das zu verarbeiten", meinte Bickel.

Rapidler machen Schiedsrichter mitverantwortlich

"Man darf sich nicht so gehen lassen, das kann nicht sein, auch wenn es völlig gegen uns gelaufen ist", sagte Bickel weiter. Das wusste auch Kühbauer, der sagte: "Sechs Tore darf man nicht kriegen, so schaut die Niederlage ganz schlimm aus." Die Rapidler machten auch Harald Lechner dafür mitverantwortlich. Der Referee hatte in der zweiten Minute bei einem Foul von James Jeggo an Thomas Murg nur die Gelbe Karte gezeigt. Für Bickel und Kühbauer war es "klar rot". "Ich denke auch, dass Fehlentscheidungen mit dazu beigetragen haben, das darf aber keine Entschuldigung sein", sagte Rapids Sportchef. Laut ihm hätte man auch bei Rapids Ausschluss darüber diskutieren können, ob Barac auf gleicher Höhe mit Ljubicic gewesen sei.

Das Debakel war nicht die einzige negative Rapid-Nachricht. Fans hatten auf dem Weg ins Stadion laut Polizeiangaben pyrotechnische Gegenstände, Dosen und Schneebälle auf die Autobahn geworfen. Von Hunderten Fans wurde die Identität festgestellt, diese durften das Spiel auch nicht im Stadion verfolgen.