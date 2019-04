ÖFB: Das Cup-Finale findet definitiv im Austria-Stadion statt

Positiv überzeugt

Auch die Wiener Polizei hatte sich für die Verlegung des Endspiels in Wiens größtes Stadion ausgesprochen. "Vom Sicherheitsaspekt her wäre eine Verlegung ins Happel-Stadion zu befürworten", erklärte ein Sprecher gegenüber Heute. Man habe die Lehre aus dem Derby gezogen.

"Der ÖFB befindet sich bereits in engem Austausch mit den beiden Finalisten, dem FK Austria Wien, dem BMI und der Polizei. Kommenden Donnerstag, 11. April, findet am Finalstandort die planmäßige Sicherheitsbesprechung zwischen den Veranstaltern, Stadionverantwortlichen, Finalisten und Behördenvertretern - natürlich auch mit Beteiligung der Polizei und Vertretern des FK Austria Wien - statt. Bereits am Montag, 8. April, kommt es zu einer Lagebesprechung zwischen Polizei, ÖFB und dem FK Austria Wien", erklärt der ÖFB die Lage.



Man habe bezüglich der Organisation keine Bedenken: "Der ÖFB als Bewerbsführer und Veranstalter des Finales und der FK Austria Wien als Stadioneigentümer sind weiterhin der klaren positiven Überzeugung, dass die Austragung des UNIQA ÖFB Cup Finales im Viola Park reibungslos möglich ist. Wir laden alle am Finale Beteiligten zu einem konstruktiven Dialog und einer engen Zusammenarbeit im Sinne des Fußballs ein“, so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH."