Finale in Favoriten? Kraetschmer: "Wir stehen zur Vereinbarung"

„Das Austria-Stadion zu klein“

Nun hat sich die Austria im Vorjahr gegenüber drei anderen Bewerbern durchgesetzt. Auch Innsbruck, Klagenfurt und Linz mit der Gugl hatten sich um das Endspiel bemüht. Geht es nach Rapid, soll jetzt aber im Ernst-Happel-Stadion gespielt werden. Geschäftsführer Christoph Peschek sagt dazu: „Wir würden einen neutralen Spielort begrüßen. Das Happel-Stadion wäre optimal.“ Auf den vorgesehenen Austragungsort angesprochen, meint Peschek: „Das Austria-Stadion ist aus unserer Sicht für ein Cupfinale mit Rapid-Beteiligung zu klein.“

Ein Blick in den Termin-Kalender des Stadions verrät: Das Prater-Oval wäre am 1. Mai auch noch verfügbar. Ebenso wie das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Aus Kärnten ist zu hören, dass man sich über ein erneutes Endspiel sehr freuen würde. Die Stadt Klagenfurt hat gleich am Donnerstagfrüh mittels Presseaussendung Bereitschaft zur Austragung signalisiert.