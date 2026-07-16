Der 2:1-Erfolg von Argentinien über England ist auch Gesprächsstoff in München. Denn nach dem Aus von Stürmer-Star Harry Kane ist es amtlich: Erstmals seit 1978 steht kein Bayern-Spieler in einem WM-Finale. Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.