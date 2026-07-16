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Fußball

Fast historisch: Erstmals seit 48 Jahren kein Bayern-Star im WM-Finale

Nach dem Aus von England und Frankreich ist erstmals seit 1978 kein Spieler von Bayern München im WM-Finale. Inter Mailand stellt seit 1982 einen Finalisten.
Harald Ottawa
16.07.2026, 08:34

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Verpasst Finale: Bayern-Star Kane mit Messi

Der 2:1-Erfolg von Argentinien über England ist auch Gesprächsstoff in München. Denn nach dem Aus von Stürmer-Star Harry Kane ist es amtlich: Erstmals seit 1978 steht kein Bayern-Spieler in einem WM-Finale. Zuvor hatten bereits die Münchner Michael Olise und Dayot Upamecano nach dem 0:2 Frankreichs gegen Spanien ihre Träume vom Endspiel am Sonntag in East Rutherford begraben müssen.

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Zuletzt waren 1978 bei Argentiniens 3:1-Finalsieg gegen Ernst Happels Niederländer keine Bayern-Spieler mit von der Showdown-Partie. Danach gab es immer Münchner Mitarbeit: 

1982: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Wolfgang Dremmler (Deutschland)

1986: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder (Deutschland)

1990: Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Hans Pflügler, Raimond Aumann (Deutschland)

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1994: Jorginho (Brasilien)

1998: Bixente Lizarazu (Frankreich)

2002: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker (Deutschland)

2006: Willy Sagnol (Frankreich)

2010: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid (Niederlande)

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2014: Philipp Lahm, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger, Jerome Boateng, Manuel Neuer (Deutschland)

2018: Corentin Tolisso (Frankreich)

2022: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (Frankreich)

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Ähnliche Finalserie

Eine ähnliche Serie legt Inter Mailand hin. Das seit 1982 auch diesmal ein Spieler der Italiener im WM-Finale stehen wird, ist Lautaro Martinez zu verdanken, der mit dem späten Siegtor die Südamerikaner ins Endspiel köpfelte.

1982: Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli (Italiien)

1986: Karl-Heinz Rummenigge (Deutschland)

1990: Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann (Deutschland)

1994: Nicola Berti (Italien)

1998: Youri Djorkaeff (Frankreich), Ronaldo (Brasilien)

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2002: Ronaldo (Brasilien)

2006: Marco Materazzi (Italien)

2010: Wesley Sneijder (Niederlande)

2014: Rodrigo Palacio (Argentinien)

2018: Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (Kroatien)

2022: Lautaro Martinez (Argentinien)

2026: Lautaro Martinez (Argentinien)

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