Keine Überraschung: Die vier besten Teams stehen im WM-Halbfinale

Mit Frankreich, Spanien, England und Argentinien stehen vier der erfolgreichsten und traditionsreichsten Fußballnationen der Welt im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Alle vier Nationalteams gehören seit Jahren zur Weltspitze und zählen regelmäßig zu den Favoriten bei großen internationalen Turnieren. Überraschungsteams sucht man in diesem Halbfinale daher vergeblich – stattdessen treffen Fußballgroßmächte mit einer langen Erfolgsgeschichte aufeinander. Trotz ihrer zum Teil vergleichbaren Erfolge hat der Fußball in den vier Ländern ganz unterschiedliche Ausprägungen. England gilt als Ursprungsland des Fußballs. Der Sport und seine Kultur sind tief in der Alltagskultur verankert. Argentinien verbindet den Sport mit großer Leidenschaft und einem wichtigen Teil seiner nationalen Identität. Spanien steht für technisch geprägten Ballbesitzfußball und erfolgreiche Vereinsmannschaften. Frankreich ist vor allem durch seine hervorragende Nachwuchsförderung und die kulturelle Vielfalt seiner Nationalmannschaft geprägt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Taylor Coester Fußballverrückt: Frankreich stellte die meisten WM-Spieler

Die Grande Nation will die Trophäe zurück Frankreich stand 1998 und 2018 ganz oben auf dem Thron des Weltfußballs mit dem WM-Pokal in Händen. Immer mit dabei: Didier Deschamps. Einmal als Spieler, einmal als Trainer. Auch den bisher letzten Europameistertitel Frankreichs 2000 verantwortete der defensive Mittelfeldspieler mit. Auch, wenn Franzosen ebenfalls in anderen Teamsportarten wie Rugby oder Handball punkten. Frankreich ist eine Fußballnation durch und durch. Einwohner/Größe 69 Millionen Einwohner, davon leben mehr als 2 Millionen auf den französischen Überseegebieten. Fläche: 552.000 bzw. 638.000 km² (inkl. Übersee). Stellenwert von Fußball Fußball ist die beliebteste Sportart in Frankreich. Es gibt gut 2,3 Millionen beim Verband gemeldete Fußballspieler und -spielerinnen. WM-Titel Zweimal gewannen „Les Bleus“ die Weltmeisterschaft: 1998 und 2018 Letzter großer Erfolg Frankreich gewann die Nations League 2021. Bei der WM 2022 verlor man im Finale gegen Argentinien, der letzte Weltmeistertitel war vor 8 Jahren. Der letzte EM-Titel ist 26 Jahre her. BIP/Kopf ca. 49.000 US-Dollar pro Jahr. Hymne „La Marseillaise“ wurde während der Französischen Revolution von Claude Joseph Rouget de Lisle geschrieben. Besonders martialisch der Text: Hört ihr auf den Feldern das Gebrüll dieser wilden Soldaten? Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen und Frauen die Kehle aufzuschlitzen. Also, wer da nicht zum Kampf angestachelt ist ...

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters/KIRBY LEE Doppelpack: Wie 2008 und 2010 wieder Welt- nach Europameistertitel?

Furia Roja strebt nach dem Doppel Spanien hat den Doppelpack schon einmal geschnürt und nach dem Europameistertitel in Wien 2008 den Weltmeistertitel 2010 in Johannesburg draufgelegt. Dieses Kunststück könnte heuer wieder gelingen. Nach Jahrzehnten ohne internationalen Titel war Spanien mit den drei Titeln 2008, 2010 und 2012 eine historische Erfolgsphase gelungen. Einwohner/Größe ca. 49,1 Millionen Einwohner; Fläche: 505.983 km² Stellenwert von Fußball Fußball ist die beliebteste Sportart Spaniens. Rund 1,2 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler sind beim spanischen Fußballverband (RFEF) registriert. Spanien ist amtierender Fußball-Weltmeister bei den Frauen. Die spanische Fußballkultur wird besonders durch die großen Traditionsvereine geprägt. Klubs wie Real Madrid und FC Barcelona gehören zu den erfolgreichsten Vereinen der Welt und haben den spanischen Fußball international bekannt gemacht. WM-Titel Das spanische Männer-Nationalteam hat bisher einmal die WM gewonnen (2010). Letzter großer Erfolg Europameister 2024; zudem Finalist der UEFA Nations League 2025. BIP/Kopf ca. 39.000 US-Dollar Hymne Die Nationalhymne heißt „Marcha Real“ („Königlicher Marsch“). Sie gehört zu den ältesten Nationalhymnen der Welt und ist eine der wenigen Nationalhymnen ohne Liedtext. Da bleiben sogar die Starkicker der Furia Roja sprachlos.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters/JORDAN GODFREE It's coming home: Oder? Zeit wird's, 60 Jahre nach dem einzigen WM-Titel

Der königliche Traum vom Titel Football is coming home – aber wann? Seit 1966, also seit 60 Jahren wartet England, das Mutterland des Fußballs, auf den zweiten WM-Titel. Sollte es ausgerechnet jetzt klappen? Mit einem deutschen Trainer? Noch nie hat ein Team mit einem ausländischen Trainer den WM-Titel gewonnen. Einwohner/Größe Mit 130.400 km² ist England der größte Landesteil des Vereinigten Königreichs. Mehr als 57 Millionen Menschen leben in England. Stellenwert von Fußball In England gibt es mehr als 800.000 offiziell registrierte Fußballer. Die Gesamtzahl der Personen, die regelmäßig Fußball spielen, wird laut FA auf 15,7 Millionen Menschen geschätzt. WM-Titel Wer kennt sie nicht, die Bilder vom berühmten Wembley-Tor. Geoff Hurst schoss die Engländer 1966 zu Hause zum bisher einzigen großen Titel. Letzter großer Erfolg Der bislang einzige WM-Titel liegt 60 Jahre zurück, bei der EM kamen die Engländer zuletzt immerhin zwei Mal ins Finale. 2021 scheiterte man im Elfmeterschießen gegen Italien, 2024 an Spanien. BIP/Kopf ca. 50.000 US-Dollar pro Jahr. Hymne 1966 wurde Englands WM-Titel noch mit „God Save the Queen“ gefeiert, heuer wäre es „God Save the King“. Es ist wohl die einzige Hymne, die während eines Spiels auch von den Fans auf den Tribünen regelmäßig angestimmt wird.

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