Argentinien gegen Schweiz live: So steht es im WM-Viertelfinale

Auf dem Papier dürfte für den Titelverteidiger aus Argentinien nichts anbrennen - doch die zwei durchwachsenen Auftritte in den K.-o.-Runden gegen die Außenseiter Kap Verde und Ägypten haben Zweifel aufkommen lassen. Die Abhängigkeit in der Offensive von Superstar Lionel Messi war zuletzt riesengroß, die Defensive ungewohnt wackelig.

Die Schweiz ist klarer Außenseiter (3 Uhr/live ServusTV) und hat mit dem erstmaligen Viertelfinal-Einzug seit der Heim-WM 1954 schon jetzt die Erwartungen weit übertroffen. Noch nie waren die Eidgenossen in einem Halbfinale. Ihre Hoffnung ist, dass Argentinien wieder Probleme mit der Favoritenrolle bekommt.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.