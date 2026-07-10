Verschwörungstheorien um Argentinien: Was ist dran am Messi-Bonus?

Die von KI generierten Memes von Gianni Infantino und Lionel Messi sind überall: Mal trägt der mächtige FIFA-Boss Argentiniens Superstar schützend auf dem Arm und jubelt mit ihm, mal liegen sie gemeinsam mit dem WM-Pokal im Bett. Auch bei dieser Fußball-WM gibt es um das Verhältnis von Weltmeister Argentinien und dem Weltverband wieder viele Diskussionen, Spekulationen und sogar Verschwörungstheorien. Der Vorwurf: Die Südamerikaner um Messi, die am Sonntag (3.00 Uhr/MESZ) im Viertelfinale gegen die Schweiz antreten, würden bevorzugt und stünden eigentlich schon erneut als Weltmeister fest, wie es vor allem auf wenig seriösen Social-Media-Accounts heißt. Um welche Spielszenen geht es, was sind die Fakten und Reaktionen? Ein Überblick. Welche Szenen und Statistiken stehen im Fokus?

Das Messi-Foul im ersten Spiel Zum ersten Aufreger kam es schon im Auftaktspiel Argentiniens gegen Algerien: In der 31. Minute trat Messi mit der Sohle Richtung Achillessehne von Aïssa Mandi. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak beließ es bei einer Ermahnung, danach schoss Messi noch zwei seiner drei Tore zum 3:0 gegen die Nordafrikaner. „Es gibt drei Kriterien für übermäßige Härte“, erklärte der deutsche Schiedsrichter Patrick Ittrich als Experte bei MagentaTV: „Chance, den Ball zu spielen, Trefferbild und Dynamik.“ Allein die Dynamik fehle. Ittrichs Urteil: „Für mich ist das eine Rote Karte.“ Bei einem Platzverweis hätte Messi mindestens gegen Österreich gesperrt gefehlt - und vier statt acht Tore bei dieser WM geschossen.

Die Schlussphase gegen Ägypten Im Achtelfinale gegen Ägypten (3:2) gab es in der hitzigen Schlussphase mehrere strittige Szenen, die zu Toren der Südamerikaner führten, die elf Minuten vor Schluss noch mit 0:2 zurückgelegen hatten. „Alle strittigen Entscheidungen sind gegen Ägypten getroffen worden. Die negativen Emotionen, die da herauskommen, die sind nachvollziehbar“, sagte Schiri-Experte Ittrich dazu. Ägypten-Coach Hossam Hassan wütete: „Das war ganz klar ein manipuliertes Spiel.“ Er ergänzte: „Vielleicht wollten sie den Weltmeister im Wettbewerb halten. Vielleicht wollten sie, dass Messi im Rennen bleibt.“ Ein Tor der Ägypter wurde wegen eines Foulspiels in der Entstehung vom VAR aberkannt. Eine ähnliche Szene, als Xaver Schlager von einem Argentinier vor dem 1:0 gegen Österreich gefoult worden war, wurde hingegen nicht als Foul gewertet. Fakt ist aber auch: Die besagten Szenen waren allesamt nicht eindeutig, Schiedsrichter Francois Letexier aus Frankreich wurde für seine Leistung bei Argentinien - Ägypten von offiziellen Stellen durchaus auch gelobt. Der Ermessensspielraum bei diesen Szenen ist für die Referees so groß, dass die meisten Entscheidungen von den Regeln gedeckt sind und es immer Argumente dafür gibt. Die Karten-Statistik Durchschnittlich nur alle 19,7 Fouls gibt es für Argentinien eine Gelbe Karte. Unter allen 48 WM-Teams haben nur Tschechien (37,0), Tunesien (27,0) und Norwegen (24,0) eine bessere Quote. Die Engländer zum Beispiel sehen alle 7,7 Fouls Gelb. Argentinien hat mehr Fouls als England begangen, aber musste nur halb so viele Verwarnungen hinnehmen.

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