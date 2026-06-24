Experte über Schiedsrichter-Fehler bei der WM: "Es wird immer absurder"

Der zweite Spieltag der Vorrunde der Fußball-WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada wird am Mittwoch beendet. In den meisten Gruppen herrscht Hochspannung im Kampf um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Umso angespannter ist auch die Gemütslage bei allen Beteiligten. Besonders die Leistungen der Referees und ihrer Kollegen vor den Bildschirmen (VAR) sorgen in den vergangenen Tagen für Verwunderung.

In der Nacht auf Mittwoch tobte Ghanas Teamchef Carlos Queiroz nach dem 0:0 gegen England. „Wieder einmal hat der VAR einen Kaffee getrunken. Das ist verständlich, ich würde mir auch ab und zu gern einen Kaffee gönnen, aber es war ein klarer Elfmeter, Rote Karte“, sagte der 73 Jahre alte Portugiese. Er meinte eine Situation in der 80. Minute. England-Verteidiger Ezri Konsas hatte den zum Tor eilenden Prince Adu mit einem Sprung in die Beine vom Schuss abgehalten. Der Referee reagierte nicht und vom VAR war auch nichts zu hören.

"Gibt es noch den VAR?"

„Wir hatten unsere Chancen, bis zu dem Punkt, an dem sie Glück hatten. Sehr viel Glück“, sagte Queiroz bei der Pressekonferenz. „Ich bin mir nicht sicher, ob der Videobeweis bei der Weltmeisterschaft noch funktioniert. Haben wir den Videobeweis überhaupt noch? Funktioniert er noch?“