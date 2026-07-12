Verschwörungstheorie? Warum die WM-Favoriten im Halbfinale sind

Die Top 4 bei der WM sind die Top 4 in der Weltrangliste. So weit, so gut, so wenig überraschend. Eine Tatsache gefällt mir aber nicht so gut. Wenn sich der Favorit durchgesetzt hat, werden schnell Vorwürfe laut, oder sogar Verschwörungstheorien gesponnen. Ich habe das Gefühl, das ist bei dieser WM schlimmer als bei den letzten Großereignissen.

Nehmen wir zum Beispiel die Argentinier her, die können schon ein Lied davon singen. Die Vorwürfe der unterlegenen Ägypter nach dem Achtelfinale kann ich gar nicht nachvollziehen. Der Trainer hat ja sogar von Betrug gesprochen in der ersten Emotion. Emotionen Emotionen sind nachzuvollziehen und gehören zum Fußball dazu. Trotzdem schmälert das irgendwie die Leistung der Argentinier. Überragend war in diesem Zusammenhang die Reaktion von Mo Salah. Der hat in einem Statement die Aussagen seines Trainers relativiert.

Bei dieser WM entscheiden Kleinigkeiten. Wenn es nicht gut ausgeht, sollte bei der Ursachenforschung jeder bei sich anfangen. Und da kommen wir auch schon zu den letzten beiden Viertelfinalspielen. Die Norweger hadern mit dem Schiedsrichter. Der Ball soll ein Kabel berührt haben, direkt bevor die Engländer ein Tor erzielten. Selbst wenn es eine Kabelberührung gab: Danach gab es immer noch genügend Möglichkeiten, das Tor zu verhindern. Hier vermisse ich Selbstkritik. Oder der aberkannte Treffer der Norweger. Wenn Haaland seinen Gegner so offensichtlich schubst, dann brauche ich mich nicht wundern, dass der Treffer nicht zählt.

Die Schweizer hadern mit dem Ausschluss von Embolo. Ganz ehrlich: Ich kenne Embolo, habe mit ihm sogar zusammengespielt und mag ihn. Aber diese Aktion war naiv und total unnötig. Dort in der Mitte des Feldes eine Schwalbe zu machen, das verstehe ich gar nicht. Wenn es im Sechzehner gewesen wäre, hätte ich es noch irgendwie nachvollziehen können – auch wenn ich kein Freund von Schwalben bin. Ich weiß nicht, was er da wollte. Er tut mir echt leid. Keine Verschwörung So sind es am Schluss oft ein oder zwei Szenen, auf die alles aufgehängt wird. Ja, es hat bei dieser WM schon viele strittige Szenen gegeben. Mit Ausnahme des Trump-Themas wittere ich jedoch keinerlei Verschwörung. Am Ende hat sich die Qualität durchgesetzt. Und genau deswegen stehen diese vier Mannschaften jetzt im Halbfinale und spielen um den Titel.