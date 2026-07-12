Hat ein Kabel im Stadion Norwegen bei Englands Tor benachteiligt?

Immer wieder liefert die WM neue Themen, über die diskutiert wird. Heute ist es ein Kamerakabel. Beim dramatischen 2:1-Sieg der Engländer im Viertelfinale gegen Norwegen sorgte die Stadioneinrichtung in Miami für Aufregung. Hatte der Ball vor dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Jude Bellingham ein in der Luft gespanntes Kabel berührt und dadurch seine Richtung verändert?

Die TV-Bilder legten das durchaus nahe. Die Norweger reklamierten, der Weltverband FIFA verwies hingegen auf seine Technik. Demnach gab es keinen messbaren Kontakt im mit Chip ausgestatteten Ball.

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Denn durch einen im Ball eingebauten Chip lässt sich genau erfassen, wann und mit welcher Stärke das Leder berührt wird – auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm wird das mit einer Grafik visualisiert. „Herzschlag des Balls“ im Fokus „Vor dem Tor Englands in der 45.+2 Minute gegen Norwegen zeigte der Sensor keinen Anstieg des “Herzschlags des Balls„, als dieser sich in der Luft befand, und somit gab es keinen Hinweis darauf, dass der Ball die Oberleitung berührt und dadurch seine Flugbahn verändert hätte“, hieß es in einer Erklärung der FIFA. Der „Herzschlag des Balls“ ist dieselbe Technologie, die auch dazu führte, dass Kroatiens Ausgleichstor bei der 1:2-Niederlage gegen Portugal im Sechzehntelfinale aberkannt wurde.

Wie kam es überhaupt zu der viel diskutierten Szene? Ein Abstoß von Norwegens Torhüter Nyland war bei Englands Gordon gelandet, dieser hatte dann Bellinghams Treffer vorbereitet. Die Skandinavier hatten sich daraufhin beim französischen Unparteiischen Clement Turpin beschwert und reklamiert, dass der Ball das Kabel berührt habe. Das hätte normalerweise einen Schiedsrichterball zur Folge.

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„Klare Sache“ für Norweger „Der Schiedsrichter hat gesagt, er hat es nicht gesehen und keine Information bekommen. Und da die FIFA sagt, es gab keine Berührung, kann er wohl nichts machen“, erzählte Norwegens Trainer Stale Solbakken. „Aber der Ball fiel gerade herunter direkt vor unserer Bank. Ich selbst habe es nicht gesehen, dass das Kabel berührt wurde, aber unsere Bank reagierte sofort. Es ist eigentlich eine klare Sache.“ Da sich der VAR nicht einschaltete, wurde die Partie auch nicht unterbrochen. Das Tor behielt seine Gültigkeit.

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Seine Spieler seien von der Szene verwirrt gewesen, sagte Solbakken. „Es war ein ungünstiger Moment für uns. Aber daran können wir nichts ändern. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel noch einmal spielen werden“, meinte Solbakken.