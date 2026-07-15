Die nächste Idee des Grenzgängers Infantino: Eine WM mit 64 Startern

Er pendelt nicht nur zwischen Einfall und Reinfall. Gianni Infantino bewegt sich in jeder Hinsicht zwischen den Welten. Vor den Halbfinalspielen dieser WM reiste der umstrittene FIFA-Präsident nach Katar, um der Beerdigung von Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani, Sohn des Emirs, beizuwohnen. Al Thani hatte natürlich im Fußball seine Hände im Spiel, war maßgeblich an der Austragung der WM 2022 beteiligt.

Bewegendes passiert nicht nur physisch. Umtriebig ist der 56-Jährige auch, was sein Pendeln in eine gefährliche Korruptionsnähe betrifft. Die britische Menschenrechtsorganisation FairSquare hat gegen ihn eine Beschwerde beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eingelegt – die politische Nähe zu US-Präsident Donald Trump ist nur ein Teil davon. Was viele Kritiker als Drohung betrachten: Nun denkt der Schweiz-Italiener schon an die Zukunft, denkt daran, die WM künftig von 48 Mannschaften (für viele waren das schon zu viele) auf 64 Mannschaften aufzustocken. Was darf man davon halten?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/RONALD WITTEK Ein WM-Märchen: Tormann Vozinha überrascht mit den Kap Verden.

+ Die Entwicklungshilfe Vielleicht denkt Infantino dabei an seine zweite Heimat Italien, die nach drei vergebenen Versuchen nun ganz passable Chancen hat, doch dabei zu sein. Aber vielmehr will Infantino kleineren Nationen helfen, um sie für ihre Fußballbegeisterung zu belohnen. „Wenn man diesen nicht die Chance gibt, an einer WM teilzunehmen, dann nimmt man ihnen den Antrieb, sich zu verbessern“, sagt Infantino. Die Afrikaner könnten dann 13 Nationen stellen, die Asiaten, die dieses Mal mit Japan nur ein Land in die K.-o.-Phase brachten, zwölf statt acht oder neun. + Mehr Märchen Nein, die sogenannten Underdogs waren kein Kanonenfutter, lediglich Curaçao leistete sich einen Umfaller (1:7 gegen Deutschland). In anderen Ländern wurden trotz mangelnder Chance, Weltmeister zu werden, Märchen geschrieben. Wie bei den Kap Verden und ihrem Tormann-Opa Vozinha.

+ Kein Kalkulieren Das System mit den acht besten Gruppendritten ging in die Hose. Nicht nur Österreich und Algerien mussten Remis spielen – und taten dies dann auch. Bei 64 Teams würden nur die zwei besten Teams der Gruppe aufsteigen. + Mehr Geld Hier regiert die Milchmädchen-Logik: Mehr Spiele führen zu mehr Einnahmen (Werbung, TV-Präsenz), auch die Nationen profitieren.