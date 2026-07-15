Vorwurf des Datenmissbrauchs: Gianni Infantino offenbar unbekümmert

Auch am Tag nach dem Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien (0:2) reißen die negativen Schlagzeilen rund um die Weltmeisterschaft nicht ab. Einmal mehr im Fokus: FIFA-Chef Gianni Infantino, der US-Präsident Donald Trump und dessen Gefolgsleuten offenbar tatenlos freie Hand gewährt. Einem Bericht der FAZ zufolge soll es bei Veranstaltungen der Organisation „Freedom 250“ zu systematischem Missbrauch von Fan-Daten gekommen sein. Die Initiative wurde von Trump anlässlich des 250. Gründungsjubiläums der Vereinigten Staaten ins Leben gerufen. Für die Registrierung und Verwaltung der Fan-Daten bei den Events der Organisation zeichnet die Firma Campaign Nucleus verantwortlich.

Infantino beim IOC auf dem Zettel Das Problem dabei: Gründer des Unternehmens ist Brad Parscale, Trumps ehemaliger Digitalstratege. Während sich Campaign Nucleus als „Plattform zur Verwaltung von gemeinnützigen Organisationen, Verbänden und politischen Kampagnen“ beschreibt, legt der FAZ-Bericht nahe, dass die Firma mit unter die gesammelten Fan-Daten gezielt für Wahlkampfzwecke - im November stehen die Mid-Terms an, die Trump um jeden Preis gewinnen möchte - missbraucht. Dass FIFA-Präsident Infantino eine enge politische Freundschaft mit Trump pflegt, ist kein Geheimnis. Da er sich zu den schwerwiegenden Vorwürfen des Datenmissbrauchs bislang beharrlich ausschweigt, muss sich der Schweizer nun wohl bald vor dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) rechtfertigen.