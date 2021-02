Fußball-Splitter: WAC holt schwedischen Verteidiger Henriksson

Was der KURIER bereits Anfang der Woche berichtete, ist nun fixiert worden. Morten Hjulmand verlässt die Admira und schließt sich dem italienischen Serie-B-Klub US Lecce an. Das gaben die Niederösterreicher am Samstag bekannt. Der 21-jährige Däne wollte wechseln. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Hjulmand kam im Sommer 2018 nach Österreich, er absolvierte 74 Spiele für die Admira.