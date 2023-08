Wechsel von Marko Arnautovic zu AS Roma ist offenbar geplatzt

Roma scheiterte am Widerstand von Bologna-Eigentümer Joey Saputo, der sich um keinen Preis von Arnautovic trennen will, berichtete das Blatt. Saputo betrachte Arnautovic als unverzichtbaren Spieler für die kommende Saison. Der 108-fache ÖFB-Teamspieler steht bei Bologna noch bis 2025 unter Vertrag. Saputo hatte in den vergangenen Wochen bereits ein Angebot von AC Milan für Arnautovic abgelehnt.