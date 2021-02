Fußball-Splitter: Katar spielt in Austrias Generali Arena

Das Nationalteam von Katar trägt im Frühling zwei Länderspiele in Austrias Generali Arena aus. Wie der Nationalverband des WM-2022-Ausrichters bekanntgab, steigen die Duelle mit Luxemburg am 24. März und mit Aserbaidschan am 27. März am Wiener Verteilerkreis. Katar tritt in der europäischen WM-Quali-Gruppe A gegen das jeweils spielfreie Team an. Die Austragungsorte der für Herbst angesetzten Partien gegen Portugal, Serbien und Irland wurden noch nicht festgelegt.