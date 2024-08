Salzburg hat wieder Pep: Wie Neo-Coach Lijnders den Klub belebt

Einerseits für die Salzburger, die unter dem früheren Assistenten von Jürgen Klopp auf sehenswerte Art und Weise zurück in die Erfolgsspur gefunden haben. Andererseits erweist sich dieser emotionale Pepijn Lijnders auch als Glücksfall für die Medien .

Auch wenn der 41-Jährige bei Interviews vorerst noch auf Englisch Rede und Antwort steht, die Begeisterung und die Energie , die er versprüht, ist Lijnders bei jedem Wort anzumerken. „Es ist unglaublich was wir in diesen vier Qualifikationsspielen geschafft haben“, jubelte Lijnders nach dem 1:1 im Retourmatch gegen Dynamo Kiew.

Laute Lobeshymnen

Spätestens seit dem Einzug in die Champions League, die 18,6 Millionen Euro in die Klubkasse spült, sehen sich die Verantwortlichen beim Vizemeister in ihrer riskanten Trainerwahl bestätigt.

„Er stellt die Mannschaft absolut in den Mittelpunkt, das ist absolut gewaltig“, erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner gerät regelrecht ins Schwärmen. „Wir haben eine geile Energie und da ist Pep hauptverantwortlich gegenüber der Mannschaft. Der Mann hat richtig Ahnung vom Fußballspielen und dazu kann er die Truppe noch richtig geil führen.“