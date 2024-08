Rapid-Präsident Wrabetz über turbulente Zeiten und den Stimmungswandel

Trainer Ferdinand Feldhofer , der nach dem Europacup-Desaster eigentlich als Erster gehen hätte sollen, blieb so noch 50 Tage im Amt.

Zwei Jahre später hat Rapid im ausverkauften Weststadion die Chance, mit einem Sieg gegen Braga nach dem dramatischen 1:2 in Portugal in die Europa League aufzusteigen. Präsident Wrabetz wird wie im Hinspiel auf der Tribüne mitfiebern. Gelingt die Überraschung Donnerstagnacht ab 21 Uhr nicht, geht der lange Europacup-Herbst in der Conference League weiter.

Wrabetz schaut zurück auf einen besonders dramatischen Abschnitt der Vereinshistorie und wagt einen Ausblick.