Europacup live: So schlägt sich Rapid gegen Sporting Braga

Die bisherigen Auftritte im Europacup und in der Meisterschaft geben Anlass zur Hoffnung, dass die Rapidler auch gegen die Portugiesen bestehen.

Das Rückspiel findet in einer Woche in Hütteldorf statt. Dazwischen wartet auf Rapid am Sonntag noch das Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz.