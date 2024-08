Warum Rapid-Trainer Klauß für den Europacup auf Urlaub verzichten will

So wie in der Champions League startet auch die Europa League mit 32 Vereinen. Statt wie bisher in Hin- und Rückspielen auf drei Gegner zu treffen, bestreitet jeder Teilnehmer dann je eine Partie gegen acht Gegner, wobei jeder viermal zu Hause antritt. Aber eben nur noch einmal gegen einen Verein.

Die Gegner werden durch eine computergestützte Auslosung bestimmt, bei der die 36 Klubs in vier Neuner-Töpfe aufgeteilt werden, gereiht nach dem Rang in der UEFA-Koeffizientenliste. Der erste Topf enthält also die auf dem Papier neun stärksten Klubs.