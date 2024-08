Stark wie ein Felsen: So plant Rapid für eine Überraschung in Braga

"Vielen Dank, Trainer! Und alles Gute für Braga!" So und in ähnlicher Form wurde Robert Klauß in Schwechat auffällig oft angesprochen.

Auch Flughafen-Mitarbeiter wollten mitten im Stress der vielen Abflüge einer Ferien-Woche noch schnell dem Trainer die Hand drücken, sich als Rapid-Fans outen und ein paar Worte der Freude zurufen.