Europa-League-Play-off: Wie Rapid auch gegen Braga erfolgreich sein will

Auch wenn Rapid-Trainer Robert Klauß gerne die Euphorie nach sieben Siegen und einem Remis in der laufenden Pflichtspielsaison gerne bremst, so profitiert der Coach auch ein wenig davon. Und das weiß er auch: Nach dem achten Saisonpflichtspiel am Sonntag (2:0 gegen WSG) meldeten sich alle Spieler motiviert am Dienstag zurück. „So ist das, wenn du gewinnst und dann am Donnerstag ist Play-off für die Europa League.“ So hat Klauß am Donnerstag beim portugiesischen Klub Sporting Braga (21.30 Uhr, ORF 1) alle Spieler ausgenommen die Langzeitverletzten zur Verfügung.