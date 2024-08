Jubel und Millionen statt Druck und Frust - was bei Rapid passiert ist

"Und was ist, wenn wir gewinnen?", fragte Robert Klauß bei seiner Vorstellung im November und wunderte sich, warum in Hütteldorf gar so gerne negativ gedacht wird. Mittlerweile hat der (durch harte Arbeit begründete) Optimismus des Trainers den gesamten Verein erfasst. Das beeindruckende 2:0 gegen Trabzonspor in der Quali zu Europa League wurde gefeiert wie ein Titel.