Ex-Braga-Profi Roland Linz: "Mit der Euphorie kann Rapid einiges gelingen"

Damals standen Sie knapp vor einem Wechsel zum FC Porto.

Ja, ich habe damals bei Braga gespielt und war mir im Prinzip mit Porto schon einig. Mit dem Sportdirektor habe ich mir alles schon ausgemacht gehabt, allerdings konnten sich dann die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen - und so ist nichts daraus geworden. Schade eigentlich.

Mit den Toren für Braga haben Sie sich in die Auslage geschossen. Warum konnten Sie das Sprungbrett nicht nützen?

Es waren sogar drei Vereine aus England ernsthaft interessiert an mir. Das Problem war folgendes: In dieser Saison habe ich noch bei Boavista ein Pflichtspiel im portugiesischen Cup absolviert, bin danach zu Braga gewechselt. Dort hatte ich ein tolles Halbjahr mit fünf Toren in der Gruppenphase des UEFA-Cup. Weil ich aber schon für zwei Vereine in dieser Saison tätig gewesen war, konnte ich nicht mehr wechseln.