Ein Klub, zwei Gräben, viele Kämpfe: Wie um Austria Wien gestritten wird

Verein vs. AG

Der Verein FK Austria Wien hält 50,1 Prozent, die Investoren 49,9 Prozent an der AG. Diese ist für den Profifußball verantwortlich, sprich die Kampfmannschaft. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, wobei fünf der Verein stellt, darunter Präsident Kurt Gollowitzer. Vier kommen aus der Investorengruppe und sind Vertraute von Jürgen Werner, darunter der ehemalige Eishockey-Starcoach Ralph Krueger (Vorsitzender) und der ehemalige Teamspieler Sebastian Prödl. Jürgen Werner selbst ist nicht nur einer der Investoren, sondern auch Sportvorstand.

Aufsichtsrat und Sportvorstand

Der Aufsichtsrat kann den Sportvorstand abbestellen, allerdings kann der Sportvorstand seinen Nachfolger vorschlagen. So steht es KURIER-Informationen zufolge im Syndikatsvertrag, den Jürgen Werner vereinbart hat. Will ihn die Vereinsseite loswerden, dann hat er also sehr wohl noch ein Wort mitzureden.