Austria-Trainer Helm: Warum er auf Social Media ein Geist ist und gut schlafen kann

Über Ergebnisse kann man positive Energie generieren, gleichzeitig ist aber die Art und Weise wichtig. Man muss viel sehen von dem, was man sich vorgenommen hat. Nur so gewinnt man Vertrauen. Wir wollen mehr Spielanteile haben, präsent und aggressiv sein.

Ich habe die Austria ja schon einmal erlebt, daher habe ich gewusst, dass der Verein eine Kraft hat. Ich weiß auch was passiert, wenn es nicht so optimal läuft.

Unser Ausgangspunkt war Platz acht in der letzten Saison, da kann man freilich mehr schaffen. Ich sehe sehr viel Potenzial, die Frage ist, wie schnell können wir zusammen wachsen. Bei dem Liga-Format will ich nach 22 Runden unter den Top 6 liegen.

Ich will niemanden kopieren. Man muss den Weg finden, das Potenzial der Mannschaft auszureizen. In der Ausprägung hätte ich vielleicht nicht die Spieler dafür. Das Nationalteam greift zurück auf die besten Spieler. Und man muss ja auch sagen, dass das Team beides macht. Es spielt teilweise sehr druckvoll ganz vorne, es verschiebt flexibel die Linien des Verteidigens. Und wenn ich sehe, wie ein Alaba oder Trauner das Spiel eröffnen, dann finde ich da auch viele schöne Facetten für das Spiel, das ich mir mit der Austria vorstelle. Das ist moderner Fußball für mich. In gewissen Dingen können wir uns was abschauen.

Die Austria ist das Highlight Ihrer Karriere. Sind Sie stolz?

Das ist vielleicht das falsche Wort, vielmehr ist es eine Ehre. Ich habe viel investiert über die Jahre. Das ist nun die beste Mannschaft, mit der ich arbeiten darf. Gleichzeitig sehe ich mich gut vorbereitet für die Aufgabe.

Das heißt, Sie haben eine dicke Haut?

Natürlich ist das ein Job, bei dem man nicht heimgeht, ein Hakerl und Feierabend macht. Es herrscht viel mehr Interesse, und es gibt mehr Seiten, die an einem ziehen.

Das Rundherum bei der Austria mit den vielen Einflüsterern – wie gehen Sie damit um? Kann man das zur Seite schieben?

Ich gehe gern auf die Leute zu. Je mehr Informationen andere bekommen, desto mehr steigt intern die Überzeugung. Mein Fokus liegt auf dem Moment und darauf, was ich beeinflussen kann.

Es gibt Trainer, die sagen, dass sie sich 24 Stunden pro Tag mit Fußball beschäftigen. Die dürften nicht schlafen. Können Sie schlafen?

Es gibt Tage, nach denen legt man sich hin und hat noch 17 Sachen im Kopf. Das Einschlafen verzögert sich dann vielleicht. Aber danke der Nachfrage, ich schlafe gut. Wenn ich so einen Job annimmt, dann gehe ich bewusst in den Arbeitsmodus, wo ich auch keine Freiräume brauche. Wichtig ist die Balance, dass man selbst so viel Energie hat, die man in die Arbeit stecken kann. In dieser Lebensphase bin ich jetzt.