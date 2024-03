Machtspiele und Schicksalstage bei der Wiener Austria

Der Clou

Noch gilt in Deutschland und Österreich die 50+1-Regel, die besagt, dass bei einem Fußballverein die Mehrheit beim Klub liegt, wenn auch nur eine knappe. Was aber, wenn sie irgendwann fallen sollte? Die WTF hat sich das Vorkaufsrecht auf die nötigen 0,2 Prozent gesichert, weil sie damals in einer sehr guten Verhandlungsposition war. Ohne ihre Finanzspritze würde es die Austria in dieser Form nicht mehr geben, würden die Fans zu den Auswärtsspielen mit der Straßenbahn fahren – in der Wiener Stadtliga.

Mit diesen 0,2 Prozent hätte die WTF die Mehrheit, und Werner als Sportvorstand und starker Mann somit das Sagen im Verein. Ein gutes Investment. Und genau bei diesem Punkt beschleicht manche Austrianer die Angst, den Klub komplett aus den Händen zu verlieren. Derzeit scheint dies unbegründet, weil selbst in Deutschland das Fallen der Regel noch kein Thema ist.