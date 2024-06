Überraschender Aufstieg: Die Wiener Austria hat einen neuen Trainer

Helm war schon einmal bei der Austria mehr als nur im Gespräch, damals war er noch Trainer von SKN St. Pölten. Austria-Sportvorstand Jürgen Werner wollte ihn damals gemeinsam mit Emanuel Pogatetz an den Verteilerkreis lotsen, gescheitert ist der Transfer an der Ablösesumme.

Stephan Helm rückt auf. Der 41-Jährige wird als Coach von den Young Violets in die Kampfmannschaft der Austria hinaufgezogen, Interimstrainer Christian Wegleitner wird Helms "Co".

Trainer wurde damals schließlich Michael Wimmer.

Jetzt erhält Helm also doch seine Chance. Von ihm und Wegleitner wird erwartet, dass sie auch die nächste Generation an Austrianern im Blick haben und Talente von den Young Violets fördern und an die Kampfmannschaft heranführen.