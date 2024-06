Paukenschlag im Fußball: Real Madrid boykottiert die Klub-WM

Die Gazzetta dello Sport schreibt von einem "Erdbeben". Und nichts anderes ist die Botschaft, die Real Madrid in die Welt sendet: Der größte Verein der Welt und amtierende Champions-League-Sieger wird nicht an der FIFA-Klub-WM teilnehmen, die 2025 in den USA erstmals über die Bühne gehen wird.

Das verkündete Trainer Carlo Ancelotti in einem Interview mit der Zeitung "Il Giornale": "Wir kommen der Einladung nicht nach."