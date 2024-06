Auf den Spuren von Pelé: Brasilien hat einen neuen Jungstar

Das allein zeigt schon, welchen Status Endrick Felipe Moreira de Sousa, kurz Endrick , in seinen jungen Jahren in Brasilien bereits hat.

Wer in der berühmten brasilianischen Seleção mit 17 Jahren das Trikot mit der Nummer 9 tragen darf, der muss was drauf haben. Immerhin wimmelt es im Land des Rekordweltmeisters nur so von Stürmern, die sich dieses Leibchen verdient hätten.

Beim Länderspiel gegen Mexiko erzielte der Jungstar in der Nachspielzeit das Siegestor zum 3:2. Aber das war nicht der Grund, warum die brasilianischen Fußball-Fans so aus dem Häuschen waren: Denn Endrick hat nun in drei Länderspielen in Folge getroffen. Als 17-Jähriger.

Dieses Kunststück ist vor ihm nur dem großen Pelé gelungen.