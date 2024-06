Reale Rekorde: Wie die Königlichen die Königsklasse dominieren

Tore hat Vinicius jun. bereits in Endspielen erzielt. Mit seinem Treffer zum 2:0 zieht der junge Brasilianer mit Lionel Messi gleich. Nur Cristiano Ronaldo (4 Tore) und Gareth Bale (3) durften in Finalspielen der Champions League öfter jubeln.

Mannschaft gibt es, die Real Madrid in dieser Saison besiegen konnte. Stadtrivale Atletico bezwang die Königlichen in der Liga und im Cup-Achtelfinale.

Triumphe in der Champions League gelangen Dani Carvajal, der Torschütze zum 1:0, Real-Kapitän Nacho sowie Luka Modric und Toni Kroos. Damit zieht das Quartett mit dem bisherigen Rekordmann Francisco Gento gleich, der seine sechs Titel seinerzeit ebenfalls mit Real gewann.

Champions-League-Siege feierte Carlo Ancelotti als Trainer. Kein anderer Coach war in der Königsklasse erfolgreicher als der Italiener.

15

Titel im Landesmeisterpokal und der Champions League kann das Weiße Ballett inzwischen vorweisen. Die Madrilenen sind die klare Nummer 1 vor dem AC Milan (7).

37

Trophäen hat David Alaba bereits in seiner Karriere gewonnen. Der ÖFB-Teamspieler, der das Finale in Wembley wegen seiner Knieverletzung verpasste, zählt zu den erfolgreichsten Spielern im Klubfußball und hält schon bei vier Erfolgen in der Champions League.