Für alle Ewigkeit: Als Österreicher im Europacup Geschichte schrieben

Noch heute spricht der 46-fache ÖFB-Teamspieler vom „Tiefpunkt meiner Karriere. Du sitzt oben auf der Tribüne und hast das Gefühl, dass du nicht zur Mannschaft dazu gehörst. Du kannst dich in dem Moment nicht freuen“, gestand der 59-Jährige einmal im KURIER-Interview .

Wolfgang Feiersinger gehört trotzdem zu einem ausgewählten Kreis. So viele österreichische Fußballer gibt es dann auch wieder nicht, die sich Europacupsieger nennen dürfen. In der Champions League bzw. dem Vorgängerbewerb (Landesmeisterpokal) brachte es bis zum gestrigen Finale Endspiel in Wembley gar nur ein rot-weiß-rotes Quartett als Spieler zu Titelehren.